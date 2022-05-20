2022/05/20 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mT3pbyzHifo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربة جوية في سلسلة جبال عداية بنينوى تسفر عن مقتل 9 إرهابيين | تقرير حسام التميمي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضربة جوية في سلسلة جبال عداية بنينوى تسفر عن مقتل 9 إرهابيين | تقرير حسام التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).