لجنة الكهرباء والطاقة النيابية تصدر بيانا بشأن تردي الطاقة

2022/05/20 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن تردي الطاقة في البلاد.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية تعلن عن متابعتها المستمرة لاسباب تردي تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم المحافظات وتبين للجنة بعد اجراء الاتصالات مع المسؤولين في وزارة الكهرباء ان هناك مشكلة في انخفاض كمية الغاز الايراني المجهز للمنظومة الكهربائية بسبب وجود صيانة من قبل الجانب الايراني على خطوط نقل الغاز منذ يوم الاربعاء الى منتصف يوم الجمعة"، موضحة "علما ان المنظومة الكهربائية استعادت وضعها الطبيعي حاليا بعد اعادة ضخ الغاز الايراني".

وأضافت "وتعلن اللجنة عن عزمها استضافة السيد وزير الكهرباء خلال اول اجتماع لها للوقوف على استعدادات الوزارة للصيف القادم، اضافة الى مطالبة مجلس الوزراء وعن طريق رئاسة المجلس بإيجاد طريقة مناسبة لدفع مستحقات استيراد الغاز الايراني لضمان تدفق الغاز في الصيف المقبل".

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