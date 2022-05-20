الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يدعوان لبنان إلى القيام بـ

2022/05/20 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، دعوتهما إلى القيام بـ"إصلاحات هيكلية" في لبنان، في ختام الانتخابات البرلمانية التي نظمت الأحد في هذا البلد.

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