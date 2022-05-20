2022/05/20 | 23:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tCDy-FRSWAc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفد من المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف والإبادة يزور حلبجة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفد من المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف والإبادة يزور حلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).