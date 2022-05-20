2022/05/20 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، اندلاع حادث حريق كبير داخل مخزن مفروشات ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “حادث حريق كبير، اندلع داخل مخزن مفروشات ضمن منطقة الكرادة طابق ارضي وحاليا الفرق مباشرة بعمليات المكافحة وسنوافيكم بالمستجدات”.

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