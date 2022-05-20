صحيفة بريطانية تكشف السبب وراء وفاة مليون شخص بكوفيد-19 بامريكا

2022/05/20 | 23:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن

قلة الاستثمار في الرعاية طويلة الأجل

والرعاية الأولية والصحة العامة كلها

أمور ساهمت في تسجيل الولايات المتحدة

مليون حالة وفاة بسبب كوفيد-19.

وتوفي أكثر من مليون شخ

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