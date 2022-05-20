بريطانيا: لندن وواشنطن لا تهدفان إلى تغيير السلطة في روسيا

2022/05/20 | 23:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز

تراس، اليوم الجمعةـ، أنّ بريطانيا

والولايات المتحدة لا تهدفان إلى تغيير

السلطة في روسيا.

وأكّدت تراس، في حديث إلى صحيفة

"كورييري ديلا سيرا" الإيطالية،

معارضتها فكرة

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