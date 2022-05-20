وثائق: برلماني يطعن بمصداقية لجنة تحقيقية شكلتها وزارة الصناعة والمعادن

2022/05/20 | 23:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصناعة والمعادن تحاول من خلال لجنة تحقيقة تقدم تقريرها قبل أربعة ايام و بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧ تبرير التقصر والفساد الذي لحق بعقود الاستثمار والشراكة غير القانونية مع المستثمرين في معامل السمنت وتحديداً معامل سمنت حمام العليل وبادوش والمعامل الأخرى في محافظة نينوى و تأكيداً للمعلومات التي تقدمنا بها للأعلام والقضاء حول توقف معمل سمنت حمام […]

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