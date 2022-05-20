2022/05/20 | 23:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بافل جلال طالباني يعزي عائلة الشاعر مظفر النواب:“بحزن عميق تلقينا نبأ وفاة شاعر العراق الكبير والمعروف مظفر عبد المجيد النواب، ولهذا الفقدان والحزن الكبيرين نتقدم بتعازينا لعائلته الكريمة وأصدقائه وكتاب العراق جميعا.لن ننسى نور العراق كما وصفه الرئيس مام جلال ونحني رؤوسنا إجلال لأشعاره الخالدة ومواقفه السياسية ضد ظلم واستبداد النظام البعثي وسيبقى في ذاكرتنا خالدا.سلاما لروح ذلك القلم الكبير في تاريخ الأدب العراقي وندعو الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.”

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