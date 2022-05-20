رفع المنظمة اليهودية المتطرفة كهانا كاخ من قائمة الإرهاب

2022/05/20 | 23:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية الأميركية: رفع 5 المنظمة اليهودية المتطرفة كهانا كاخ وجماعتان إسلاميتان كانتا ناشطتين في إسرائيل وفلسطين ومصر من قائمة الإرهاب

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