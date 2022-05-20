2022/05/20 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق في مركز تجاري وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "حادث حريق اندلع داخل مخزن للمفروشات في منطقة الكرادة"، لافتة الى ان "الدفاع المدني يستنفر فرق الاطفاء التخصصية للسيطرة على النيران."

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