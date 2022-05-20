مقرب منه ينفي تدهور صحة رئيس تحالف الفتح هادي العامري

2022/05/20 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى مصدر مقرب من رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الجمعة، تدهور صحة الاخير، مؤكدا انه يتواجد بمقره في العاصمة بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان ” الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم تحالف الفتح هادي العامري غير صحيحة ولن ينقل الى اي مستشفى”، مشيرا الى انه “يتواجد حاليا بمقر […]

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