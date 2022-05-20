مقابلة: وزير خارجية باكستان الجديد يكشف رؤيته للعلاقة مع واشنطن

2022/05/20 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف "نعتقد أن باكستان يجب أن تواصل التعاون مع الولايات المتحدة على جميع المستويات.كان هذا الاجتماع بالفعل خطوة أولى مهمة".

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