2022/05/20 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اليوم الحزين ودع العراق أحد ابناءه البررة الذين اختلط بدماءهم حب الوطن وحلم الحرية والانقاذ ، انه الشاعر الكبير المناضل مظفر النواب ، صاحب المدرسة الشعرية المتميزة التي ملأت بمنجزها ذاكرة اجيال من ابناء هذا الوطن ، انه ذلك الفارس والعصامي ابي النفس والزاهد بهذه الدنيا الذي قاتل العصابة […]

ظهرت المقالة العامري معزيا بوفاة النواب: اصبح الشعر في تجربته الفريدة توأما لارادة المقاومة وعنوان للاحرار أولاً على ايرث نيوز.

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