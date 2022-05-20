2022/05/20 | 23:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m3uc2wum8lY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عارف الساعدي: بوفاة مظفر النواب تطوى صفحة عريضة من النضال) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عارف الساعدي: بوفاة مظفر النواب تطوى صفحة عريضة من النضال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).