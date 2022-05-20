شاهد بالفيديو.. علي بدر: نصرت البدر ملحن رائع واضاف الكثير للاغنية العراقية لكن تصريحاته خاطئة

2022/05/20 | 23:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GVM1E8Is0Tg

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