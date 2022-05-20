أمين بغداد يوجه بالاستمرار بمشاريع إعمار مدينة الصدر وأحياء شرق القناة

2022/05/20 | 23:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … وجه أمين بغداد، عمار موسى، اليوم الجمعة، بالاستمرار بمشاريع إعمار مدينة الصدر وأحياء شرق القناة، استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.وذكر بيان للامانة، تلقته وكالة /المعلومة/، أن “أمين بغداد اطلع على عدد من مشاريع اعمار مدينة الصدر وأحاط رئيس مجلس الوزراء بحجم الاعمال والخطط والمشاريع المعدة لتطوير واقع المدينة”.وأضاف البيان، أن “رئيس […]

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