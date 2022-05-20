تركيا مُتهمة بجرائم حرب لاستخدامها الاسلحة الكيمياوية في شمال العراق

2022/05/20 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اتُهِمت تركيا باستخدام أسلحة كيماوية أكثر من 70 مرة هذا الأسبوع مع اشتداد هجماتها على شمال العراق.

وبحسب تقرير موقع "morning star" البريطاني الذي ترجمته (بغداد اليوم) أن "الاسلحة والذخائر المحظورة استخدمت لضرب القواعد التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني في سلاسل جبال أفاشين وميتينا وزاب".

وبحسب مسؤولون من جماعة المقاومة الكردية، فأن "تركيا ترتكب جرائم حرب باستخدام الأسلحة الكيماوية وحذروا من التقليل من أهمية استخدامها".

وبهذا الصدد، قال حزب العمال الكردستاني، إن "قوات الاحتلال التركية في وضع صعب وهي تستخدم باستمرار أسلحة كيماوية على نطاق واسع ضد مواقع المسلحين والأنفاق".

بينما قال مسؤولون إن"استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيميائية عشرات المرات في اليوم ليس هجومًا عاديًا ولا يجب أن يعتبره أي شخص حالة طبيعية".

بحسب منظمة المقاومة الكردية، فقد "تم استخدام الأسلحة الكيماوية 44 مرة في يوم واحد فقط".

وأضافت أن "مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسقطوا ثلاث طائرات مسيرة تركية خلال هجوم الثلاثاء"

وأطلقت تركيا الشهر الماضي عملية "قفل المخلب"، لتصعيد حربها على كردستان العراق التي بدأت في أبريل من العام الماضي.

و واصلت الطائرات التركية ومدافع الهاوتزر قصف القرى الكردية هذا الأسبوع بينما أوقف مقاتلو حزب العمال الكردستاني القوات البرية أثناء محاولتهم التقدم في منطقة مقاومة سيكفتا بيريندارا.وزُعم أن "القوات التركية استخدمت الأسلحة الكيميائية 27 مرة في منطقة المقاومة شهيد شاهين وفي غير جيهينيم بمنطقة المقاومة في سياريس".

وقال التقرير البريطاني إن "القوى العالمية لا تزال ملتزمة الصمت على الرغم من الفظائع المستمرة، مع اتهام تركيا بارتكاب سلسلة من جرائم الحرب بما في ذلك قصف المستشفيات ومخيم للاجئين تديره الأمم المتحدة".

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