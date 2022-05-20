حقيقة تدهور الحالة الصحية لهادي العامري ونقله الى المستشفى

2022/05/20 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى مصدر مقرب من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للعامري.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هذه الانباء غير صحيحة ولم ينقل الى اي مستشفى وهو يتواجد حاليا بمقر اقامته في العاصمة بغداد وبصحة جيدة".

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