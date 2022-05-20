ريال مدريد يختتم موسم الليجا بالتعادل أمام بيتيس

2022/05/20 | 23:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنهى ريال مدريد، موسمه في الدوري الاسباني 2021/ 2022، بالتعادل السلبي أمام ريال بيتيس.وتواجه الفريقان في الجولة الأخيرة من الليجا على ملعب سانتياغو برنابيو.ولم يتمكن الفريقان من الوصول إلى الشباك لتنتهي المواجهة كما بدأت من دون أهداف.وبهذا التعادل وصل رصيد ريال مدريد المتوج باللقب إلى النقطة 86 في صدارة الترتيب، […]

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