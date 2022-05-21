تحرير فتاتين مختطفتين والقبض على الجناة في ميسان

2022/05/21 | 00:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم

الجمعة ، عن تحرير فتاتين والقبض على

الخاطفين بعد (3) أيام ، في إحدى مناطق

مدينة العمارة .



وذكرت المديرية في بيان

حصلت وكالة نون الخبرية عليه انه ومن

خلال معلومات

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