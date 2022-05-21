روائية أمريكية صاحبة كتاب (كيف تقتلين زوجك) تحاكَم بتهمة قتل زوجها 

2022/05/21 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعدما‭ ‬نشرت‭ ‬مقالة‭ ‬أدبية‭ ‬بعنوان‭ “‬كيف‭ ‬تقتلين‭ ‬زوجك‭”‬،‭ ‬تُحاكَم‭ ‬روائية‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬71‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتهمة‭ ‬قتل‭ ‬زوجها‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬نصها‭ ‬الصادر‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭.‬ فقد‭ ‬انطلقت‭ ‬محاكمة‭ ‬نانسي‭ ‬كرامبتون‭ ‬بروفي‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬بمدينة‭ ‬بورتلاند‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوريغون‭.‬لكن‭ ‬تعين‭ […]

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