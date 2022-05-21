المحكمة العليا المكسيكية تنجز مسلسلا تلفزيونيا بشأن جرائم قتل النساء 

2022/05/21 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكسيكو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬المكسيكية‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬مسلسل‭ ‬تلفزيوني‭ ‬وثائقي‭ ‬يتناول‭ ‬قصة‭ ‬سفاح‭ ‬أوقف‭ ‬بتهمة‭ ‬قتل‭ ‬نساء،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بشأن‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬النساء‭.‬ وتدور‭ ‬قصة‭ ‬المسلسل‭ ‬الوثائقي‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬كانيبال،‭ ‬اندينياثيون‭ ‬توتال‭” (“‬آكل‭ ‬لحوم‭ ‬بشر،‭ ‬تنديد‭ ‬مطلق‭”) ‬والمؤلف‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬حلقات،‭ ‬حول‭ ‬سفاح‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬72‭ […]

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