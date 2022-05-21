الشمبانزي تتمتع بقدرة استثنائية على إطلاق الأصوات 

2022/05/21 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتمتع‭ ‬قردة‭ ‬الشمبانزي‭ ‬بقدرة‭ ‬استثنائية‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬أصوات‭ ‬معقدة،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬تسلسل‭ ‬متمايز‭ ‬حدده‭ ‬فريق‭ ‬علمي‭ ‬خلص‭ ‬أعضاؤه‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬نظام‭ ‬اتصال‭ ‬متطور‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬الرئيسيات‭ ‬التي‭ ‬تُصنف‭ ‬أقرب‭ ‬الكائنات‭ ‬إلى‭ ‬البشر‭.‬ وقال‭ ‬الأختصاصي‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬التطوري‭ ‬سيدريك‭ ‬جيرار‭ ‬بوتوز،‭ ‬المعد‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬أخيراً‭ […]

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