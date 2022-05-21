2022/05/21 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس (أ ف ب) – تتمتع قردة الشمبانزي بقدرة استثنائية على إنتاج أصوات معقدة، مع ما يقرب من 400 تسلسل متمايز حدده فريق علمي خلص أعضاؤه إلى وجود نظام اتصال متطور لدى هذه الرئيسيات التي تُصنف أقرب الكائنات إلى البشر. وقال الأختصاصي في علم الأحياء التطوري سيدريك جيرار بوتوز، المعد الرئيسي للدراسة التي نُشرت أخيراً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمبانزي تتمتع بقدرة استثنائية على إطلاق الأصوات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمبانزي تتمتع بقدرة استثنائية على إطلاق الأصوات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمبانزي تتمتع بقدرة استثنائية على إطلاق الأصوات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).