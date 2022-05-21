2022/05/21 | 00:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث قبل قليل..الدفاع المدني يتمكن من حريق مجمع تجاري مخالف ببغداد .============ تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري مخالف لتعليمات الدفاع المدني مشيد من ألواح السندويچ بنل سريع الإشتعال متخذ لتجارة للمفروشات والاحذية الأوروبية في منطقة الكرادة سبع قصور وسط بغداد باشراف مدير عام الدفاع المدني […]

ظهرت المقالة حريق المجمع التجاري..



25 فرقة إطفاء تتمكن من اخماد النيران في الكرادة (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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