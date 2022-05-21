نصائح بعدم السفر إلى العراق-سناء عبدالقادر

2022/05/21 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنصح‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بعدم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬البلاد،‭ ‬باستثناء‭ ‬محافظات‭ ‬دهوك‭ ‬وأربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الكردية‭.‬وبالنسبة‭ ‬لهذه‭ ‬المناطق،‭ ‬تنصح‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بعدم‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬سفر‭ ‬ليس‭ ‬ضروريا‭ ‬للغاية‭.‬ جاء‭ ‬ت‭ ‬نصائح‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬النرويجية‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬القاء‭ ‬جينين‭ ‬هينيس‭ – ‬بلاسخارت،‭ ‬الممثلة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬ورئيسة‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمساعدة‭ ‬العراق‭ ‬كلمتها‭ ‬أمام‭ ‬اجتماع‭ […]

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