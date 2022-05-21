2022/05/21 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إلى البلاد، باستثناء محافظات دهوك وأربيل والسليمانية في المناطق الكردية.
وبالنسبة لهذه المناطق، تنصح وزارة الخارجية بعدم القيام بأي سفر ليس ضروريا للغاية. جاء ت نصائح وزارة الخارجية النرويجية بعد يومين من القاء جينين هينيس – بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كلمتها أمام اجتماع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح بعدم السفر إلى العراق-سناء عبدالقادر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبالنسبة لهذه المناطق، تنصح وزارة الخارجية بعدم القيام بأي سفر ليس ضروريا للغاية. جاء ت نصائح وزارة الخارجية النرويجية بعد يومين من القاء جينين هينيس – بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كلمتها أمام اجتماع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح بعدم السفر إلى العراق-سناء عبدالقادر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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