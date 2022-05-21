الشطري يعزي بوفاة الشاعر مظفر النواب

2022/05/21 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزى رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد اشطري، بوفاة الشاعر الكبير مظفر النواب.وقال الشطري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وللأوساط الثقافية ولجميع ذوي ومحبي شاعر العراق الكبير (مظفر النواب) الذي مثَّل برحيله خسارة لرمزٍ وطني فذٍّ في رفض الظلم والإستبداد.وأضاف: " كما كان رحيله خسارةً لرافد لا ينضب ارتوى منه مشهد الشعر العربي والعراقي بغزير نتاجه الجمالي والفكري.نسأل الباري أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الثقافة ، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب في الإمارات.وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".

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