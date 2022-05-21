توقعات باندلاع تظاهرات خلال صيف العراق أعنف من تشرين

2022/05/21 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذر المحلل السياسي علي البيدر، اليوم السبت، من إندلاع احتجاجات عارمة في عموم البلاد مع حلول فصل الصيف تكون اعنف من ثورة تشرين.وقال البيدر في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الشارع العراقي فقد الثقة تماماً بالمنظومة السياسية حيث ان الانتخابات المبكرة كانت الفرصة الأخيرة لتصحيح العمل السياسي والحكومي والاداء التشريعي والرقابي".واضاف ان "رغم مرور ٧ اشهر على إجراء الانتخابات المبكرة و٥ اشهر على اداء النواب لليمين الدستورية فإن البلاد متهجه نحو فراغ دستوري وحكومي واداري ونيابي حيث ان هنالك شلل شبه تام يصيب مؤسسات الدولة".وأشار البيدر الى ان "حالة السخط واضحة لدى الشارع العراقي حيث وصلت إلى حالة الانفجار وهو ما سيتنامى مع تصاعد ارتفاع درجات الحرارة نظراً للنقص الحاصل في الطاقة اذ انه من المتوقع ان تكون الاحتجاجات القادمة اعنف من سابقاتها خلال ثورة تشرين".ولفت الى ان "البلاد يمر بعدة أزمات مركبة منها الازمة الإقتصادية التي تتعلق بقوت المواطنين وازمة خدمية تتضمن الماء والكهرباء وكذلك ازمة امنية نتيجة ازدياد تحركات التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة".

وتابع ان "حل الازمة السياسية يكمن في التوافق الجمعي وحتى الضمني داخل المكونات".

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