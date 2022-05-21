2022/05/21 | 00:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K1zND4PjLiQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. مؤتمر عن البيئة والتغيرات المناخية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. مؤتمر عن البيئة والتغيرات المناخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).