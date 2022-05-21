دوي انفجارات في دمشق.. والمرصد ينسبها لـ

2022/05/21 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام سورية إن القطاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء ريف دمشق.

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