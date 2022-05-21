مظفر النواب ليس للبيع

2022/05/21 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام رحل‭ ‬الشاعر‭ ‬مظفر‭ ‬النواب‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬وطنه‭ ‬الذي‭ ‬أراق‭ ‬مهجة‭ ‬شعره‭ ‬وحياته‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬ترابه،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الغربة‭ ‬تقذف‭ ‬به‭ ‬بعيداً،‭ ‬فقد‭ ‬ظلّ‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬الهمّ‭ ‬الوطني‭ ‬المشتعل‭ ‬أبداً‭ ‬القريبَ‭ ‬القريبَ‭ ‬حتى‭ ‬التماهي‭.‬ لو‭ ‬جرى‭ ‬افتراضاً‭ ‬مسح‭ ‬كل‭ ‬منجزاته‭ ‬الشعرية‭ ‬ومحطاته‭ ‬السياسية‭ ‬وعذاباته‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬و‭ ‬لوعاته‭ ‬عند‭ ‬نقاط‭ ‬حدود‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الغربة،‭ […]

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