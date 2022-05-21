2022/05/21 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الشاعر الراحل التجأ الى ايران قبل 60 عاما فسلمته للسلطة ببغداد ورفض العودة لبلاده تحت الاحتلال الأمريكي (الزمان( تستذكر الاستقبال الحافل للنواب من سعد البزاز في مقر الصحيفة بلندن شاعر العراق خصّ (الزمان) بقصيدة وأعلن:الأنظمة العربية تخشى الأمسيات الشعرية الشاعر الراحل مظفر النواب يتوسط رئيس تحرير (الزمان) سعد البزاز والمحرر السابق كرم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل مظفر النواب صاحب القصيدة اللاذعة القدس عروس عروبتكم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل مظفر النواب صاحب القصيدة اللاذعة القدس عروس عروبتكم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيل مظفر النواب صاحب القصيدة اللاذعة القدس عروس عروبتكم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).