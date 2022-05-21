​رحيل‭ ‬مظفر‭ ‬النواب‭ ‬صاحب‭ ‬القصيدة‭ ‬اللاذعة‭ ‬القدس‭ ‬عروس‭ ‬عروبتكم‭ ‬

2022/05/21 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬التجأ‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬قبل‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬فسلمته‭ ‬للسلطة‭ ‬ببغداد‭ ‬ورفض‭ ‬العودة‭ ‬لبلاده‭ ‬تحت‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬ (الزمان‭( ‬تستذكر‭ ‬الاستقبال‭ ‬الحافل‭ ‬للنواب‭ ‬من‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الصحيفة‭ ‬بلندن‭ ‬ شاعر‭ ‬العراق‭ ‬خصّ‭ (‬الزمان‭) ‬بقصيدة‭ ‬وأعلن‭:‬الأنظمة‭ ‬العربية‭ ‬تخشى‭ ‬الأمسيات‭ ‬الشعرية‭ ‬ الشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬مظفر‭ ‬النواب‭ ‬يتوسط‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ (‬الزمان‭) ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬والمحرر‭ ‬السابق‭ ‬كرم‭ […]

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