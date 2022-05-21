2022/05/21 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعفاء الأمين العام لإمتداد ورئيس كتلتها النيابية الإتحادية: حكومة تصريف الأمور تتحقّق بسحب الثقة من رئيس الوزراء أو حل البرلمان بغداد – قصي منذر ردت المحكمة الاتحادية العليا على استفسار رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مفهوم حكومة تصريف الأمور اليومية، موضحة ان حكومة تصريف الأمور هي الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى محدودة […]

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