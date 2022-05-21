أمير قطر: مستعدون للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

2022/05/21 | 00:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الجمعة، استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة "في حال طُلب منها ذلك".

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