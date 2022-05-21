ريال يستعد لليفربول بتعادل ختامي على أرضه

2022/05/21 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحضر ريال مدريد، المتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه، لمواجهة ليفربول الإنكليزي في نهائي دوري الأبطال بتعادل على أرضه مع ريال بيتيس بطل الكأس صفر-صفر، الجمعة، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

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