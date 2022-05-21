2022/05/21 | 01:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مصدر مسؤول في مديرية كهرباء كربلاء

من ازمة حادة بتجهيز الطاقة الكهربائية

ستتعرض لها كل المحافظة اذا لم تتحرك

الحكومة المحلية واعضاء مجلس النواب في

المحافظة لزيادة حصة المحافظة من

الطاقة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من 20 ساعة قطع للتيار الكهربائي في كربلاء اذا لم تتدارك الحكومة المحلية ونواب المحافظة الامر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من 20 ساعة قطع للتيار الكهربائي في كربلاء اذا لم تتدارك الحكومة المحلية ونواب المحافظة الامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).