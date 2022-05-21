هل نحيا من أجل الحياة؟... - محمد الحنفي

2022/05/21 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الناس...ليسوا كالناس...منهم من يحيا...من أجل الحياة...ومنهم من يرتمي...بين أحضان الفساد...يذهب...إلى أداء...فريضة الحج...إلى أداء العمرة...في شهر رمضان...حتى يحظى...بإضافة الحاج...إلى هويته...حتى يتصرف الحاج...في هذي الحياة...كرجل دين...يفعل ما يشاء...فيما ينهب...من أموال الجماعة...أي جماعة...من أموال الشعب...أ ......





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