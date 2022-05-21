عند مماتى قصيدة - منى حلمي

2022/05/21 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي عند مماتى --------------------------- عندما يجيئكم خبر مماتى لفونى بصفحات قصائدى اعطوا خصلات شَعرى لمنْ أحبنى وعشق كلماتى لا تضعونى فى نعش مغلق بل احرقوا جثتى وفى البحر الفيروزى القوا بكل رفاتى جربت السباحة وأنا حية أُرزق أريد أن أعرف مذاقها بعد أن غرقت صولاتى وجولاتى لكل امرأة ورجل عرفنى لا تحزن أكملت رسالتى والى آخر المدى < ......





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