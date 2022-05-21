كتاب -الإسلام الفاتح- - جدو جبريل

2022/05/21 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل محور : الكتبكتاب أثار الجدل، نشره في يناير 2019 ، نشر الدكتورة "شفيق كيشافجي" في يناير 2019 ، وانتشر على نطاق واسع في الصحافة ، ثم انتقد بشدة.



لأكثر من عقد من الزمن ، ارتفعت الأصوات لتأكد ولتعيد التأكيد ،مرارا وتكرارا، أن العنف المرتكب باسم الإسلام لا علاقة له بالإسلام، والإسلام بريء منه، براءة الذئب من دم يوسف .



فبين الدوافع المعقدة في كثير من الأحيان للأفراد الذين يعتنقون "شكلاً ثور ......





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