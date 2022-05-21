من بنت الاقطاعي الى مظفر النواب-رنا عبد الحليم صميدع الزيادي 

2022/05/21 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رنا عبد الحليم صميدع الزيادي صباحكم ثورة عنبر بعد سبعين سنة على قصيدتك الشيوعية اخبركَ ان الفلاح تخلّى عن منجله ولم يعد يداعي لاي صويحب واثبت ان الاقطاعي احرص منه على الارض فلاحك يا حضرة النواب إن اشترى من خيرات الارض دواب تنكر لها وامتهن تجارة الدواب وإن اشترى من خيراتها سيارة عشق المدينة وترك […]

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