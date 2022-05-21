2022/05/21 | 01:42 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت السلطات السورية، الجمعة، مقتل 3 أشخاص إثر قصف بالصواريخ، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا: مقتل 3 أشخاص إثر "عدوان إسرائيلي بالصواريخ") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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