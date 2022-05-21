تصريحات جديدة لمحمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد ومنافسة مانشستر سيتي

2022/05/21 | 02:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يوم الجمعة، نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه و ريال مدريد الإسباني بأنه "سيكون صعبا".

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