كأس الاتحاد الإفريقي.. اللقب مغربي للموسم الثالث تواليا

2022/05/21 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبى نهضة بركان أن يخرج لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية" من المغرب، فتوج به للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة بفوزه على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بركلات الترجيح 5-4 اثر تعادلهما في الوقت الأصلي سلبا والإضافي 1-1 الجمعة على ملعب "غودسويل أكبابيو" في مدينو أويو النيجيرية.

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