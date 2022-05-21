2022/05/21 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تشيد السعودية معبدا هندوسيا؟ وهل تكشف مستندات "فايزر" أخطار اللقاح؟ وهل أغمض "أبو الهول" عينيه؟

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