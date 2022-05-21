أمريكا تشطب الجماعة الإسلامية و4 منظمات من قائمة الإرهاب.. وتوضح السبب

2022/05/21 | 03:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، شطب 5 منظمات إرهابية أجنبية وكذلك 6 أفراد متوفين من قائمة الإرهابيين العالميين، وشددت الوزارة على أن "الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بمكافحة أنشطة الإرهابيين في جميع أنحاء العالم".

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