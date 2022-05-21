سوريا تتهم إسرائيل بقتل 3 أشخاص في هجمات صاروخية

2022/05/21 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع السورية الجمعة إن "عدوانا" إسرائيليا انطلق من مرتفعات الجولان واستهدف بعض النقاط جنوب العاصمة دمشق أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسبب في بعض الخسائر المادية.

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