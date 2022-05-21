2022/05/21 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي حينما كانت تصارع التيه داخل القفصأنجبت كسور أزار .



على الركح اشتد عويل الأصابع بعد مرور جنازة غريقاستفاق الشفقكاد يرهج قلق المحوكطلل يمتح من الجنون كسوف الجسر .على صدر البوح امتدت رسالة الرماة هصرت جرد البرق خمجت كشراع نصير .في الغرفة اشتعل رمق الخرافة تحصنت بليل ......





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