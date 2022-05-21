عن الشعر ، وعن عريان والنواب، واخرين - محمد اسماعيل السراي

2022/05/21 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_اسماعيل_السراي عريان لم يكتب شعرا يتعلق بالمشاعر والاحاسيس بقدر ماكتب شعرا مباشرا وواقعيا وتعامل مع الشعر من خلال العقل وليس من خلال العاطفة، واقصد هنا بالعاطفة، اي العاطفة الشعرية التي تتعلق بالمخيال والاحاسيس المحلقة والغراميات، ولكن اكيد ان شعره كان فيه عاطفة ومشاعرا ،لكني اقصد هنا انها كانت عواطف واحاسيس واقعية، وليست من النوع الهائم والحالم والمفارق للواقع اليومي، انها مشاعر وعاطفة موجهة بشكل مباشر الى اشخا ......





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