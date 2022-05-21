المستقلون يشكّلون فريقاً تفاوضياً لطرح مبادرتهم

2022/05/21 | 04:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

يستعدّ فريق تفاوضي من النواب المستقلين لطرح تفاصيل مبادرتهم على الكتل السياسيَّة الرئيسة في محاولة شبه معروفة النتائج للخروج من المأزق الحالي، وبينما عزا مراقبون أسباب استمرار الأزمة المستعصية إلى تعنّت وعناد الكتل السياسية وعدم تزحزحها عن مواقفها، يأمل سياسيون بطرح مبادرة جديدة ربما ستكون مخرجاً للوضع الراهن.

وذكر النائب عن كتلة المستقلين حسين عرب، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "المبادرة الأخيرة التي أطلقها المستقلون كانت دعوة للطرفين (التنسيقي) و(الثلاثي) اللذين خولانا بتشكيل الحكومة وقد قبلنا التكليف والتخويل، وقد طرحنا مبادرة حقيقية لحلّ أزمة الانسداد السياسي".

وأضاف أنه "إذا كانت مبادرات الإطار التنسيقي والتيار الصدري وغيرها من المبادرات شكلية فسوف تظهر من خلال عدم الاستجابة لمبادرتنا، وإذا كانت مبادراتهم حقيقية ووطنية فسوف تحظى بالقبول".

وأوضح أنَّ "مبادرة المستقلين وُضعت لتُرضي الطرفين، ولذلك نسعى أن لا تكون هناك حكومة أغلبية سياسية ولا حكومة توافقية وإنما نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية شاملة، ومن يرغب بالاشتراك بها يشترك ومن يرغب بالذهاب إلى المعارضة يذهب".

وبين أنَّ "كتلة المستقلين سمّت أسماء الفريق التفاوضي من النواب وسنذهب إلى أطراف الأزمة، وسنتفاوض معهم على أسس وطنية لتذليل الانسداد وفق معايير أساسية نتلمس من خلالها إيجاد حل للأزمة السياسية".

من جانبه، رأى المحلل السياسي جاسم الغرابي، في حديثه لـ"الصباح"، أنه "برغم كثرة المبادرات لا يوجد انفراج في الساحة السياسية، وجميع المبادرات لم يرغب بها التيار الصدري والتحالف الثلاثي بصورة عامة".

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