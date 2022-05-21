عودة المياه إلى شريان ديالى الأكبر

2022/05/21 | 04:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، أمس الجمعة، عودة المياه بشكل تدريجي إلى بحيرة حمرين "أكبر خزين مائي وستراتيجي" في المحافظة.

وقال مدير ناحية السعدية، أحمد الزركوشي، في تصريح صحفي: إنَّ "المياه وصلت إلى بحيرة حمرين بكميات تدريجية من بحيرة دربندخان، بحسب الاتفاق والتفاهمات بين حكومة ديالى، وإدارة منطقة كرميان في الإقليم بإطلاق المياه إلى بحيرة حمرين، لإنقاذ وحدات إداريَّة عدة من العطش والجفاف".

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